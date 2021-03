Assam Assembly Elections 2021: आज राहुल जारी करेंगे कांग्रेस का घोषणा पत्र, 5 गारंटियों पर रहेगा फोकस

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elecktions 2021 ) में एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है। पार्टी के तमाम बड़े नेता प्रदेश में चुनावी रैलियों और दौरों के जरिए जनता के बीच जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी भी अपने दो दिवसीय दौरे पर असम में हैं। शनिवार को राहुल गांधी का असम दौरे का दूसरा दिन है।

माना जा रहा है कि दूसरे दिन राहुल गांधी चुनावी रैली को संबोधित करने के साथ ही पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस ने अपना फोकस पांच गारंटियों पर रखा है। इन्हीं गारंटियों की झलक घोषणा पत्र में देखने को मिल सकती है।

Shri @RahulGandhi ji on the 5 Guarantees by Congress and how it will transform the lives of every Assamese person and lead the state on a path of progress#AssamWelcomesRahulGandhi#Congressor5Guarantee pic.twitter.com/tQ5OZbHD8q