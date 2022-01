Punjab Election 2022: भगवंत मान का सीएम चन्नी को चैलेंज, दम है तो धुरी सीट से लड़ें चुनाव

पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। आप के सीएम उम्मीद भगवंत मान ने कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को ओपन चैलेंज दिया है। मान ने कहा है कि सीएम चन्नी में दम है तो धुरी सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं।

पंजाब में विधानसभा चुनाव की वक्त जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा है। नेताओं के बयानबाजियां भी बढ़ने लगी हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार और सांसद भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया है। मान ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को ओपन चैलेंज दिया है। मान ने कहा है कि, अगर चन्नी में दम है तो वे धुरी विधानसभा सीट से मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। बता दें कि इससे पहले पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मुख्यमंत्री चन्नी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमरिंदर ने चन्नी और सिद्धू को निकम्मा बताया।

Bhagwant Mann Challenge Charanjit Singh Channi to fight Against Him From Dhuri