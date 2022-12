हिमाचल प्रदेश: किस सीट पर कौन जीता-कौन हारा? देखें पूरी लिस्ट

हिमाचल प्रदेश के सभी 68 सीटों के परिणाम आ गए हैं, जिसमें कांग्रेस 40 सीट जीत चुकी है। वहीं भाजपा को 25 सीटों में जीत हासिल हुई है। जयराम ठाकुर ने भी हार को स्वीकार करते हुए राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आइए सभी 68 सीटों का हाल जानते हैं कि उसमें कौन जीता और कौन हारा।

Himachal Pradesh Election Result 2022: Who won and who lost on which seat? see full list