67.51 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं विनय शंकर तिवारी हैं, गोरखपुर में सपा के सबसे अमीर प्रत्याशी

समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में विनय शंकर तिवारी ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के साथ ही हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्योरा भी दिया है। हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के पास अकूत संपत्ति है। हरिशंकर तिवारी की गिनती पूर्वांचल के ब्राह्मणों के बाहुबली नेता के तौर पर होती है। अब तक जितने भी उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है, उसमें हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। उनके और उनकी पत्नी के पास 67.51 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति है। इसमें 25.64 करोड़ की चल और 41.87 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है।

