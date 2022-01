UP Assembly Election 2022: यूपी में पांचवें चरण के लिए 1 फरवरी को जारी होगी 11 जिलों की 60 सीटों की अधिसूचना, मतदान 27 फरवरी को

UP Assembly Election 2022 - उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण की अधिसूचना एक फरवरी को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। पांचवे चरण में अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्रों के 11 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर 8 फरवरी तक नामांकन दाखिल किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण की अधिसूचना एक फरवरी को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। पांचवे चरण में अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्रों के 11 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर 8 फरवरी तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच 9 फरवरी को होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 फरवरी है। बता दें कि पांचवे चरण में रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती में वोट डाले जाएंगे। कई सियासी दलों ने इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 60 विधानसभा सीटों पर मतदान 27 फरवरी को होगा।

UP Assembly Election 2022 Notification for 60 Seats for fifth phase