योगी और अखिलेश पर ओवैसी ने लगाया धर्म की राजनीति करने का आरोप, कहा 'दोनों में मोदी से बड़ा हिंदू बनने की प्रतिस्पर्धा'

यूपी चुनाव में उतरे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी और सपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच सबसे बड़ा हिंदू बनने की प्रतियोगिता चल रही है। दोनों मोदी से बड़ा हिंदू बनने की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर कोई मंदिर की बात करता है, तो दूसरा किसी दूसरे मंदिर की बात करता है। लेकिन अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग की कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। बता दें कि एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दो उम्मीदवारों में से एक की पुष्टि भी की है।

