UP Assembly Election 2022: टिकट कटने पर फूट-फूट कर रोए सपा नेता, बोले 'क्या में नदीं में डूब कर जान दे दूं'

रुद्रपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए प्रदीप यादव की जगह सपा ने पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। इस घोषणा के बाद प्रदीप यादव ने पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं।

यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट कटने को लेकर कई प्रत्याशी अपना दर्द बयां कर रहे हैं। इस बीच रुद्रपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए प्रदीप यादव की जगह सपा ने पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। इस घोषणा के बाद प्रदीप यादव ने पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान प्रदीप फूट-फूट कर रोने भी लगे। प्रदीप यादव ने रोते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप भी लगाया है।

UP Assembly Election 2022 Pradeep Yadav cried After being Cut From SP