UP Election 2022- 'आप' ने उतारे प्रत्याशी, वाराणसी से डॉक्टर, वकील, समाजसेविका और पार्षद को टिकट, जानें सभी के बारे में

वाराणसी. UP Election 2022. यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 'आप' ने वाराणसी से चार प्रत्याशियों की घोषणा की है। यह चारों टिकट विभिन्न प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों को दी गई है। इनमें डॉक्टर, समाजसेविका, एडवोकेट और पार्षद को टिकट दिया गया है। शहर दक्षिणी विधानसभा से पार्षद अजीत सिंह, उत्तरी विधानसभा से डॉ. आशीष जायसवाल, रोहनिया विधानसभा से समाजसेविका पल्लवी वर्मा, और पिंडरा से एडवोकेट अमर सिंह पटेल को टिकट दिया है।

