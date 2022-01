UP Election 2022: एआईएमआईएम ने घोषित किए 8 और प्रत्याशियों के नाम, जानें दूसरी लिस्ट में किसे कहां से मिला टिकट

Updated: January 18, 2022 10:50:25 am

लखनऊ. UP Election 2022. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। एआईएमआईएम ने आठ सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। जिन आठ उम्मीदवारों के नाम घोषित हैं उनमें सात मुस्लिम और एक हिंदू शामिल है। इससे पहले रविवार को पार्टी ने नौ उम्मीदवारों की घोषणा की थी। बता दें कि एआईमआईएम चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार यूपी विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। अब तक कुल 17 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है।

