Uttarakhand Assembly Elections 2022: हरीश रावत की सीट बदली, देखिए Congress की नई लिस्ट

उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में थोड़ा फेरबदल किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सीट में बदलाव किया है। ये बदलाव दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में नेताओं के विद्रोह के बाद किया गया है। हरीश रावत अब लाल कुवां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसमें कांग्रेस ने हरीश रावत की बेटी को भी नई लिस्ट में टिकट दिया गया है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने बताया कि कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत लाल कुआं से, पूर्व विधायक रणजीत रावत सल्ट से, महेश शर्मा कालाढूंगी से और पूर्व सांसद महेंद्र पाल रामनगर से चुनाव लड़ेंगे।

Uttarakhand: Congress shifts out Harish Rawat from Ramnagar to Lalkuan