West Bengal Assembly Elections 2021: साउथ परगना जिले से भारी मात्रा में मिले बम, FIR दर्ज

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने साउथ 24 परगना जिले से 56 बम बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार स्थानीय पुलिस ने शनिवार रात को 24 परगना के नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन इलाके से भारी मात्रा में बम बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। चुनाव आयोग ने बताया कि बम प्रकरण में तरुण और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति की संलिप्ता पाई गई है। यह एक रैकेट है, जो न केवल बमों को असेंबल करते हैं, बल्कि उनके गैरकानूनी इस्तेमाल के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक भी पहुंचाते हैं।

