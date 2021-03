West Bengal Assembly Elections 2021: भाजपा ने 148 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को भाजपा ने 148 उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा ने मुकुल रॉय, राहुल सिन्हा साहित सांसद जगन्नाथ सरकार को भी टिकट दिया है। पार्टी ने अभिनेता पारनो मित्र को भी उम्मीदवार बनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय कृष्णानगर उत्तर से चुनाव लड़ेंगे।

Bharatiya Janata Party (BJP) releases a list of candidates for the fifth, sixth, seventh and eighth phases of #WestBengalElections2021 pic.twitter.com/yzlo3otLfz