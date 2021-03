West Bengal Assembly Elections 2021: ममता बनर्जी ने जारी किया Manifesto, जानिए पिछली बार से कितने अलग हैं वादे

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( Bengal Vidhaan Sabha Chunaav 2021 ) के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र ( TMC poll manifesto ) जारी कर दिया। इस दौरान टीएमसी की मुखिया और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( West Bengal CM Mamata Banerjee ) ने दावा किया है कि घोषणापत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यही नहीं ममता बनर्जी ने पिछले पांच सालों में टीएमसी सरकार द्वारा कराए गए कार्यों को लेकर अपनी पीठ भी थपथपाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में राज्य के सभी लोगों की आय में वृद्धि हुई है।

'वो काम किया है, जो जमीन पर दिखाई दिया'

ममता बनर्जी ने कहा कि हम वो काम किया है, जो जमीन पर दिखाई दिया है। दुनियाभर में हमारे द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना हो रही है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी हमें पुरस्कारित किया है। 100 दिन के कामों के मामले में हम अव्वल आए हैं। यह हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस का ही नतीजा है कि किसानों की आय बढ़कर तीन गुनी हो गई है और गरीबी 40 प्रतिशत तक घटी है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हमनें पिछले चुनाव में किए सारे वादे पूरे किए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ममता बनर्जी ने साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में क्या वादे किए थे। सवाल यह भी है कि इस बार के किए वादे पिछले चुनावी घोषणा पत्र से कितने अलग हैं।

I humbly present my 10 ‘Ongikars’ to build a stronger & more prosperous Bengal so that the wheels of development keep moving forward in the third term of our government. The aim is just one, to sustain Bengal as one of the leading states in the country. (1/4) pic.twitter.com/K0xNtrt7GB