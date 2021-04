West Bengal Assembly Elections 2021 : ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और अमित शाह को बताया नंबर 1 और 2 सिंडिकेट

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के तीसरे चरण के लिए आज शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे।

Modi is syndicate 1 & Amit Shah is syndicate 2. They are sending agencies to Abhishek's house, Sudip's house & to the house of Stalin's daughter. They are continuously changing police officers: West Bengal CM Mamata Banerjee in Howrah pic.twitter.com/9ucpf0nizk