West Bengal Assembly Elections 2021: ममता बनर्जी बोलीं- हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के लिए पहले चरण के मतदान का समय जैसे-जैसे करीब आता जा रहा है वैसे-वैसे सियासी रण में आरोप-प्रत्यारोप के बाण भी जोरों से चलाए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पूर्वी मिदनापुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वह काफी आक्रामक मुद्रा में नजर आईं और विरोधी दल भाजपा समेत पीएम मोदी पर जमकर बरसीं। जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी इस कदर जोश में आ गईं कि उन्होंने यहां तक कह दिया के वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा तक नहीं देखना चाहती हैं।

ममता बनर्जी ने कहा कि हम भाजपा को विदाई दे रहे हैं, हम भाजपा को नहीं चाहते हैं। हम मोदी को चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि हम दंगा, लूट, दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर नहीं चाहते हैं।

Bid farewell to BJP, we don't want BJP. We don't want to see Modi's face. We don't want riots, looters, Duryodhan, Dushasana, Mir Jafar: West Bengal CM Mamata Banerjee during a public rally in East Midnapore pic.twitter.com/qMGJfUa3ZO