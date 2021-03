West Bengal Assembly Elections 2021: बुजुर्ग महिला की मौत पर स्मृति ईरानी ने बोली यह बात

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने एक महीने पहले हमले टीएमसी कार्यकर्ताओं के कथित हमले में घायल पार्टी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की 85 वर्षीय मां शोभा मजदूर के निधन को बड़ा मुद्दा बनाया है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शोभा मजूमदार की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा के बड़े नेताओं ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। उत्तर परगना जिले के नमिता इलाके में रहने वाली शोभा मजूमदार पर कथित रूप से टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था, जिसके बाद उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।

TMC goons beat up an 80-yr-old woman. Her fault was that her son is a BJP worker. She was beaten up with such brutality that she died. #WestBengalPolls is poll to bring justice to innumerable women who were raped, harassed & killed due to TMC's Gunda raj: Union Min Smriti Irani pic.twitter.com/SG3uG4427B