Ola Electric Scooter की पेमेंट के लिये आज से खुल रही हैं विंडो, जानें कैसे कर सकते हैं स्कूटर को घर लाने का प्रोसेस पूरा

Time : 6 pm

Date : 21st January

Where? First on the Ola app, then your place 😉



If you’ve paid the ₹20,000 then this Friday, you’re going to get a step closer to bringing your revolution home! ⚡️🛵#JoinTheRevolution #OlaS1 #OlaElectric #ElectricScooter #ElectricMobility pic.twitter.com/Ro7C27B5el