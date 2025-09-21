2 घंटे 23 मिनट की फिल्म और दिमाग घुमा देने वाला सस्पेंस! इसका क्लाइमैक्स देखकर कांप उठेंगे आप

Crime Thrillers Movie: एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का अनुभव हमेशा यादगार होता है। ऐसी फिल्में जो दर्शकों को डर और हैरत से भर देती हैं, उन्हें लंबे समय तक याद रखा जाता है। 'रक्षासुदु' एक ऐसी ही तेलुगु फिल्म है जिसने 2018 में रिलीज होने पर दर्शकों के दिलों पर राज किया था। ये फिल्म असल में तमिल फिल्म 'रत्सासन' का रीमेक है, जिसे तेलुगु माहौल के हिसाब से बदलकर और भी दमदार बनाया गया है। ये सिर्फ एक पुलिस की कहानी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल ट्रैवल भी है।