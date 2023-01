बिग बॉस के घर से निकलने के बाद अब्दु रोजिक-साजिद खान ने फराह खान के घर पर की पार्टी, वायरल हुई तस्वीर

कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 16 से अब्दु रोजिक और साजिद खान बाहर हो गए हैं। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद फराह ने अपने भाई साजिद खान और अब्दू रोजिक को पार्टी दी है। शो में अब्दू को फैंस का खूब प्यार मिला, अब फराह खान ने भी अब्दू रोजिक पर खूब प्यार लुटाया है।

After leaving ‘Big Boss’, Farah Khan welcomed Abdu Rozik and Sajid Khan, said- my two favorites of this season