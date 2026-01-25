44 की उम्र में 8 साल छोटे पति की ऐसी जिद से एक्ट्रेस का छलका दर्द, हुआ वायरल

किश्वर ने पेरेंटहुड के सफर पर बात करते हुए एक बेहद दिलचस्प किस्सा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका पहला बेटा भी प्लान्ड नहीं था। किश्वर ने बताया, "प्रेग्नेंसी का पता चलने से ठीक 2 हफ्ते पहले मैंने अपने माता-पिता से कहा था कि हम सिर्फ 'पेट पेरेंट्स' (Pet Parents) बनकर खुश हैं और हमें बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन ठीक 2 हफ्ते बाद मैं अपनी मां के सामने खड़ी थी और उन्हें बता रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मेरी मां भी ये सुनकर दंग रह गई थीं।"