असम चुनाव 2026 में सुर्खियां बटोर रहीं एमी बरुआ कौन हैं? जो सोशल मीडिया पर कर रहीं है ट्रेंड

हाल ही में ऐमी बरुआ ने दिमासा भाषा की फिल्म 'सेमखोर' के साथ निर्देशन में भी एंट्री की है। जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म को दो नेशनल अवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं, जिनमें स्पेशल जूरी मेंशन और दिमासा भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार शामिल है। इसके अलावा उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'बिरुबाला: विच टू पद्मश्री' को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जूरी के स्पेशल जूरी मेंशन अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एमी ने साल 2011 में पीयूष हजारिका से शादी की। इन दोनों के दो बच्चे हैं, बेटा अथर्व और बेटी आरुही।