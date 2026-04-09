जया बच्चन के लिए अमिताभ बच्चन ने शेयर किया खास पोस्ट, लिखा- ‘शांत दिन, शांत विचार’

इस पर जवाब देते हुए अमिताभ बच्चन मजाकिया अंदाज में बोले, "यह पारिवारिक शो है, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। लेकिन चूंकि आपने पूछा है, तो मैं बता दूं - आप बिलकुल गलत हैं।" इसके आगे एक किस्सा सुनते हुए उन्होंने कहा, बिग बी ने कहा, "गड्डी के लिए मुझे और जया को चुना गया था। मैंने 10-12 दिन शूटिंग भी की थी। लेकिन ऋषिकेश दा को लगा कि मैं इस रोल के लिए सही नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी फिल्म 'आनंद' रिलीज हो रही थी और शायद मैं इस रोल के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र को लिया। लेकिन जया और मेरी मुलाकात सबसे पहले वहीं हुई थी - और उसके बाद क्या हुआ, मैं नहीं बताऊंगा।"