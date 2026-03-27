ट्रांसजेंडर बिल में बदलाव पर जया बच्चन का फूटा गुस्सा, बोलीं- ये अधिकार छीन लेगा

Jaya Bachchan strongly opposes Transgender Amendment bill in Parliament: संसद के गलियारों में बुधवार का दिन काफी गहमागहमी भरा रहा। राज्यसभा में जब 'ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल' (संशोधन विधेयक) पर बहस शुरू हुई, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस बहस के समय समाजवादी पार्टी की सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की। बिल का विरोध करते हुए जया बच्चन इतनी भावुक हो गईं कि बोलते-बोलते वह इमोशनल हो गईं।