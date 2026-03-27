27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

ट्रांसजेंडर बिल में बदलाव पर जया बच्चन का फूटा गुस्सा, बोलीं- ये अधिकार छीन लेगा

Jaya Bachchan Opposed Transgender Persons Amendment Bills: इन समय राज्यसभा में ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल पर तीखी बहस हो रही है। पक्ष-विपक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। अब ऐसे में जया बच्चन का गुस्सा फूट पड़ा वह इस बिल में संशोधन के खिलाफ हैं। वह बोलते-बोलते इमोशनल हो गईं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 27, 2026

Jaya Bachchan Angry on Transgender Persons Amendment Bills in parliament said It will snatch right to identity

जया बच्चन ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल पर दिया बयान

Jaya Bachchan strongly opposes Transgender Amendment bill in Parliament: संसद के गलियारों में बुधवार का दिन काफी गहमागहमी भरा रहा। राज्यसभा में जब 'ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल' (संशोधन विधेयक) पर बहस शुरू हुई, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस बहस के समय समाजवादी पार्टी की सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की। बिल का विरोध करते हुए जया बच्चन इतनी भावुक हो गईं कि बोलते-बोलते वह इमोशनल हो गईं।

जया बच्चन ने किया ट्रांसजेंडर बिल में बदलाव का विरोध (Jaya Bachchan Angry on Transgender Amendment bill)

जया बच्चन ने बहस की शुरुआत में ही साफ कर दिया कि यह प्रस्तावित बदलाव ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों का हनन है। उन्होंने सरकार को याद दिलाते हुए कहा, "साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को उनकी पहचान का अधिकार दिया गया था। लेकिन यह नया बिल उनकी उसी पहचान को छीनने की कोशिश कर रहा है। यह जेंडर आइडेंटिटी के मामले में आगे बढ़ने के बजाय कदम पीछे खींचने जैसा है।"

मेडिकल बोर्ड की जांच पर उठाए सवाल (Transgender Persons Amendment Bills)

विधेयक के कुछ कड़े प्रावधानों पर चिंता जताते हुए जया बच्चन ने कहा कि राज्य द्वारा गठित 'मेडिकल बोर्ड' ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ऐसी अपमानजनक जांच प्रक्रियाओं से गुजार सकता है, जो उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी की पहचान साबित करने के लिए उसे ऐसी प्रक्रियाओं से क्यों गुजरना पड़े जो किसी भी इंसान की गरिमा के खिलाफ हों?

संसद में प्रतिनिधि भेजने की मांग (Jaya Bachchan In Parliament)

जया बच्चन ने इस मुद्दे पर सिर्फ आलोचना ही नहीं की, बल्कि एक ठोस सुझाव भी दिया। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा, "संसद में ट्रांसजेंडर समुदाय का अपना एक प्रतिनिधि होना चाहिए। जब तक इस समुदाय का कोई व्यक्ति सीधे तौर पर सदन में बैठकर अपनी बात नहीं रखेगा, तब तक उनके असली मुद्दों और तकलीफों को सही ढंग से नहीं समझा जा सकता।"

संशोधन के बाद होगा बड़ा बदलाव

जया बच्चन का मानना है कि इस संशोधन के बाद ट्रांसजेंडर की परिभाषा काफी सीमित हो जाएगी। इससे 'ट्रांस मेन', 'ट्रांस वुमन' और 'नॉन-बाइनरी' लोग कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह बिल इसी रूप में पास होता है, तो एक बड़ा वर्ग कानूनी अधिकारों से वंचित रह जाएगा।

फिलहाल, इस बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक विरोध के सुर तेज हो रहे हैं। जया बच्चन के इस कड़े रुख और भावुक अपील ने सोशल मीडिया पर भी एक नई बहस छेड़ दी है, जहां लोग ट्रांसजेंडर समुदाय के मानवीय अधिकारों की वकालत कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

शत्रुघ्न सिन्हा ने जहीर और सोनाक्षी की शादी पर दिया ऐसा बयान, लोग बोले- खुश नहीं थे क्या
बॉलीवुड
Shatrughan Sinha Big reaction On Sonakshi and Zaheer Iqbal interfaith marriage people said i think you not happy

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Mar 2026 03:24 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ट्रांसजेंडर बिल में बदलाव पर जया बच्चन का फूटा गुस्सा, बोलीं- ये अधिकार छीन लेगा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

उर्फी जावेद पर चढ़ा ‘धुरंधर 2’ का बुखार, रणवीर सिंह का मशहूर सीन किया रिक्रिएट

Urfi Javed Dhurandhar 2 Ranveer Singh Iconic Scene
बॉलीवुड

‘अश्लील वीडियो से फरमान कर रहा मोनालिसा को ब्लैकमेल’, बीजेपी नेता का सनसनीखेज दावा

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy
बॉलीवुड

शत्रुघ्न सिन्हा ने जहीर और सोनाक्षी की शादी पर दिया ऐसा बयान, लोग बोले- खुश नहीं थे क्या

Shatrughan Sinha Big reaction On Sonakshi and Zaheer Iqbal interfaith marriage people said i think you not happy
बॉलीवुड

मुझे ब्रेस्ट कैंसर है…, ये पता लगने के बाद फूट-फूट कर रोई थीं फेमस एक्ट्रेस, पोस्ट में छलका दर्द

Rajshri Deshpande Breast Cancer
मनोरंजन

ध्रुव राठी ने ‘धुरंधर 2’ के मेकर्स को किया एक्सपोज? नए वीडियो में फिल्म की कर दी छीछालेदर

Dhruv Rathee Slams Dhurandhar 2
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.