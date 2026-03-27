शत्रुघ्न सिन्हा ने जहीर और सोनाक्षी की शादी पर दिया ऐसा बयान, लोग बोले- खुश नहीं थे क्या

Shatrughan Sinha On Zaheer Iqbal- Sonakshi Marriage: बॉलीवुड के 'शॉटगन' यानी शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। साल 2024 में जब उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने अपने लॉन्ग-टाइम मुस्लिम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी की, तो सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ गई थी। इसे लोग लव जिहाद कहने लगे थे। कहा जाता है कि खदु सोनाक्षी का परिवार उनके खिलाफ था और यही वजह है कि उनके भाई उनकी शादी में भी नहीं पहुंचे थे। वहीं, खुद शत्रुघ्न सिन्हा भी आखिरी मौके पर बेटी की शादी में शामिल हुए थे। इंटरफेथ मैरिज (दो अलग धर्मों में शादी) होने पर महीनों बाद, शत्रुघ्न सिन्हा ने इन तमाम बातों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर लोग अलग-अलग बातें करने लगे हैं।