हीरो 50 में भी रोमांस करे, लेकिन हीरोइन 28 में बूढ़ी? आकांक्षा रंजन कपूर का इंडस्ट्री में उम्र के अतंर पर छलका दर्द

बॉलीवुड में उम्र को लेकर होने वाली चर्चा एक बार फिर चर्चा में है। इस बार एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर ने इंडस्ट्री के उस दबाव पर खुलकर बात की है, जिसका सामना कई एक्ट्रेस अपने करियर के शुरुआती सालों से ही करती हैं। उनका कहना है कि एक समय उन्हें भी लगता था कि अगर 28 साल की उम्र तक बड़ी कामयाबी नहीं मिली, तो उनका फिल्मी सफर लगभग खत्म माना जाएगा और फिल्म इंडस्ट्री के मुताबिक वो बुढ़ी हो जाएगी और एक्टर्स 50 या हर उम्र में रोमांस कर सकते है।