Video: तलाक के विवाद के बीच डेसमंड स्कॉट, 24 साल की ह्यूस्टन मॉडल को Kiss करते हुए वायरल, पत्नी का फूटा गूस्सा

बता दें, डेसमंड ने सोशल मीडिया के द्वारा अपने फैंस को इस अलगाव की जानकारी दी और उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मैं अपनी जिंदगी के इस बेहद मुश्किल चैप्टर से गुजर रहा हूं। इस मुश्किल समय के दौरान मैं आप सभी से प्राइवेसी और हमदर्दी की उम्मीद करता हूं, प्लीज।" दरअसल, शादी टूटने के बाद डेसमंड ने ये स्पष्ट किया है कि वे अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे और उन्होंने बताया कि वे अपनी पत्नी क्रिस्टी के साथ मिलकर अपने दोनों बेटों वेंस (Vance) और वेस्टिन (Westin) की 'को-पेरेंटिंग' करेंगे। डेसमंड के लिए उनके बच्चों का फ्यूचर और उनकी खुशियां पहले हैं।