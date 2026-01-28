शादी की अफवाहों के बीच फेक PR को लेकर एक्टर का रिएक्शन हुआ वायरल, हाथ जोड़ी और कही ऐसी बात

Karan Wahi Wedding Rumors (सोर्स: karanwahi के इंस्टाग्राम द्वारा)
Karan Wahi Wedding Rumors: टीवी इंडस्ट्री के 2 सबसे चहेते स्टार करण वाही (Karan Wahi) और जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) एक बार फिर चर्चा में हैं। बता दें, आज बुधवार, 28 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दावा किया कि करण और जेनिफर रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अब इन अफवाहों पर करण वाही ने अपना कड़ा और मजेदार रिएक्शन दिया है।
अपनी शादी की खबरों को हवा मिलता देख करण वाही ने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर तंज कसते हुए लिखा, "फेक PR के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया" और साथ में हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगाया। करण के इस बयान से ये स्पष्ट है कि वे इन खबरों को केवल अफवाह ही मानते हैं। दरअसल, करण ने एक और स्टोरी शेयर की जिसमें फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' का एक फेमस कोट (Quote) था- "कुछ रिश्ते प्यार से भी बड़े होते हैं।"
इसके जरिए करण ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जेनिफर के साथ उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती और सम्मान का है, जिसे शादी या प्यार के टैग की कोई जरूरत नहीं है। बता दें, जहां करण वाही ने इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं जेनिफर विंगेट ने हमेशा की तरह अपनी प्राइवेट लाइफ पर चुप्पी साधे रखी है। जेनिफर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी प्राइवेट रहती हैं और उन्होंने फिलहाल इन खबरों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
इतना ही नहीं, करण और जेनिफर की जोड़ी को फैंस 'जेन-वाही' के नाम से बुलाते हैं। इन दोनों ने पहली बार साल 2007 में फेमस शो 'दिल मिल गए' में साथ काम किया था। शो में जेनिफर ने 'डॉ. रिद्धिमा' और करण ने 'डॉ. सिद्धांत' का रोल निभाया था। हाल ही में ये जोड़ी करीब 10 साल बाद लीगल ड्रामा 'रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी' में दोबारा साथ नजर आई, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया।
बता दें, जेनिफर विंगेट की शादी साल 2012 में एक्टर करण सिंह ग्रोवर से हुई थी, लेकिन 2014 में दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद से जेनिफर सिंगल हैं। तो वहीं, करण वाही पहले उदिति सिंह के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन साल 2025 में उन्होंने खुद के सिंगल होने की बात कही थी और शादी करने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन करण वाही के इस जवाब के बाद अब उन अटकलों पर ब्रेक लग गया, जिनमें इस जोड़ी की शादी की तारीखें तय की जा रही थीं, लेकिन करण के पोस्ट ने ये साफ कर दिया कि उनकी और जेनिफर की दोस्ती किसी भी बंधन से ऊपर है।
