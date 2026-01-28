शादी की अफवाहों के बीच फेक PR को लेकर एक्टर का रिएक्शन हुआ वायरल, हाथ जोड़ी और कही ऐसी बात

बता दें, जेनिफर विंगेट की शादी साल 2012 में एक्टर करण सिंह ग्रोवर से हुई थी, लेकिन 2014 में दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद से जेनिफर सिंगल हैं। तो वहीं, करण वाही पहले उदिति सिंह के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन साल 2025 में उन्होंने खुद के सिंगल होने की बात कही थी और शादी करने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन करण वाही के इस जवाब के बाद अब उन अटकलों पर ब्रेक लग गया, जिनमें इस जोड़ी की शादी की तारीखें तय की जा रही थीं, लेकिन करण के पोस्ट ने ये साफ कर दिया कि उनकी और जेनिफर की दोस्ती किसी भी बंधन से ऊपर है।