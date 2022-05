बॉलीवुड में जब भी विलेन्स की बात की जाती है तो अमजद खान का नाम सबसे ऊपर आता है। गब्बर के बेरहम किरदार ने अमजद खान को मशहूर कर दिया था। ये किरदार भले ही निगेटिव रहा हो, लेकिन इस किरदान ने उन्हें अलग पहचान दिलाई।

Published: May 09, 2022 11:18:39 am

"कितने आदमी थे?" फिल्म 'शोले' का यह डायलॉग 47 साल बाद भी आज लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है।अमजद खान के बेटे और अभिनेता शादाब खान का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन अमजद ने शोले साइन की थी, इसीलिए पिता उन्हें लकी मानते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में शादाब खान ने इस बात का खुलासा किया कि एक समय था जब पिता के पपास मां को अस्पताल से डिस्चार्ज तक कराने के पैसे नहीं थे।

amjad khan did not have money to discharge wife from hospital