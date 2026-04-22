डिप्रेशन और मिसकैरेज से लड़कर उभरीं Anne Hathaway, बनीं दुनिया की नंबर-1 सुंदरी, इंटरनेट पर छाईं

1999 में टीवी शो 'गेट रियल' से शुरुआत करने वाली ऐनी ने 2001 में 'द प्रिंसेस डायरीज' से बड़े पर्दे पर कदम रखा। इसके बाद 'द डेविल वियर्स प्राडा', 'द डार्क नाइट राइजेज', 'लेस मिजरेबल्स', 'स्मार्ट', द इंटर्न', 'ऐलिस इन वंडरलैंड' और 'इंटरस्टेलर' जैसी फिल्मों ने उन्हें दुनियाभर में पहचान दिलाई। बता दें, उनके खाते में एक ऑस्कर, एक BAFTA, एक गोल्डन ग्लोब और एक प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड भी दर्ज है। उनकी फिल्मों ने दुनियाभर में 6.8 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की है।