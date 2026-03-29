अनुराग डोभाल की पत्नी रितिका की अनबन हुई खत्म, अस्पताल के बेड पर आए साथ, तस्वीर ने बढ़ाई हलचल

सोशल मीडिया और टीवी के बाद इस पोस्ट को देख सेलेब्स ने अनुराग और रितिका को बधाई दी। जीवन में आई इस नई खुशी ने पहले की कठिनाइयों को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में, कुछ दिन पहले ही अनुराग ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसमें गंभीर कार दुर्घटना में उन्हें काफी चोटें आईं थीं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, लेकिन जब उन्हें अपने बच्चे के जन्म की खबर मिली, तो उन्होंने टूटा हुआ पैर होने के बावजूद अस्पताल जाकर अपने बेटे से मुलाकात की।