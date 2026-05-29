‘सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए’ वाले विवादित बयान के बाद तमिलनाडु में उबाल, उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर बोले अर्जुन सरजा

बता दें अर्जुन का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब पहले से ही राज्य में सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी का दौर चल रहा है। हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन धर्म को समाज को बांटने वाली विचारधारा बताते हुए इसे खत्म करने की बात कही थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखे रिएक्शन्स देखने को मिले थे।