दो शादियां करने वाले यूट्यूबर का होने वाला है छठा बच्चा? अब सोशल मीडिया पर अरमान मलिक को लगी लताड़

Youtuber Armaan Malik Trolled: यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी किसी नई वीडियो या दो शादियों का मुद्दा नहीं, बल्कि कथित तौर पर छठे बच्चे की खबर है। एक वायरल वीडियो के बाद इंटरनेट पर लोगों ने अरमान, उनकी पहली पत्नी पायल और दूसरी पत्नी कृतिका मलिक को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। कई यूजर्स का कहना है कि मलिक परिवार हर कुछ समय बाद बच्चों को लेकर नया कंटेंट लेकर सामने आ जाता है।