जूता चुराई बनी जंग! Aryan Khan ने शादी में मचा दिया बवाल, वीडियो वायरल

इस वीडियो में आर्यन अपने किसी करीबी दोस्त की शादी में दूल्हे का जूता बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मजेदार रस्म को वो पूरे जोश और उत्साह के साथ एंजॉय करते दिख रहे हैं। साथ ही, लड़की वालों से जूता बचाने की इस हल्की-फुल्की नोकझोंक में आर्यन की हिस्सेदारी देख दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बता दें, वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि इस हंसी और ड्रामे से भरी रस्म ने एक खूबसूरत याद बना दी। कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा कि आर्यन शायद सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है तो दूसरे ने कहा कि लग रहा है जैसे यहां कोई बड़ा लफड़ा हो गया हो।