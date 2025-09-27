Bigg Boss 19 में अशनीर ग्रोवर की होगी एंट्री? स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया इशारा

Bigg Boss 19: अशनीर ग्रोवर ने हाल ही में शो 'बिग बॉस 19' में वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए मिला एक इनवाइट मेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया। जिसने मनोरंजन दुनिया में हलचल मचा दी है। बता दें कि स्क्रीनशॉट में बिग बॉस 19 के सीनियर कास्टिंग कोऑर्डिनेटर रोहित गुप्ता का मेल दिख रहा है, जिसमें अशनीर को वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के रूप में शो में शामिल होने का ऑफर दिया गया था। साथ ही मेल में कहा गया है कि उनके व्यक्तित्व, सोशल मीडिया पर आकर्षक उपस्थिति और अलग अंदाज ने कास्टिंग टीम का ध्यान खींचा है और इन्हीं खूबियों के आधार पर वे इस भूमिका के लिए उपयुक्त उम्मीदवार माने गए हैं।