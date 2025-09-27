Patrika LogoSwitch to English

Bigg Boss 19 में अशनीर ग्रोवर की होगी एंट्री? स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया इशारा

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 में अशनीर ग्रोवर की एंट्री को लेकर हलचल तब बढ़ी जब उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सीजन 19 की कास्टिंग टीम द्वारा भेजे गए मेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 27, 2025

Bigg Boss 19 में अशनीर ग्रोवर की होगी एंट्री? स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया इशारा
अशनीर ग्रोवर और सलमान खान ( सोर्स: X)

Bigg Boss 19: अशनीर ग्रोवर ने हाल ही में शो 'बिग बॉस 19' में वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए मिला एक इनवाइट मेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया। जिसने मनोरंजन दुनिया में हलचल मचा दी है। बता दें कि स्क्रीनशॉट में बिग बॉस 19 के सीनियर कास्टिंग कोऑर्डिनेटर रोहित गुप्ता का मेल दिख रहा है, जिसमें अशनीर को वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के रूप में शो में शामिल होने का ऑफर दिया गया था। साथ ही मेल में कहा गया है कि उनके व्यक्तित्व, सोशल मीडिया पर आकर्षक उपस्थिति और अलग अंदाज ने कास्टिंग टीम का ध्यान खींचा है और इन्हीं खूबियों के आधार पर वे इस भूमिका के लिए उपयुक्त उम्मीदवार माने गए हैं।

स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया इशारा

अशनीर ने शेयर किए गए स्क्रीनशॉट पर अपना रोचक रिएक्शन भी लिखा, 'हाहा, सलमान भाई से पूछ ले! मैं तो फ्री हो जाऊंगा तब तक, ये मेल मर्ज किसी की नौकरी खाएगा।' ये प्रतिक्रिया फैंस और मीडिया के बीच चर्चा का विषय बन गई है और लोग अनुमान लगा रहे हैं कि क्या अशनीर वाकई बिग बॉस के घर में एंट्री लेंगे या ये सिर्फ एक मौज-मस्ती भरा पल था।

Bigg Boss 19 में अशनीर ग्रोवर लिखा

दरअसल, अशनीर ग्रोवर भारत में 'शार्क टैंक इंडिया' और रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' से पहचाने जाते हैं, और उनकी बहस व सीधी बात करने की शैली सोशल मीडिया पर उन्हें खास पहचान दिलाती है और वाइल्डकार्ड एंट्री से शो में नया ड्रामा और दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है खासकर जब कोई चर्चित बिजनेसमैन शामिल हो।

बता दें कि अशनीर पहले भी बिग बॉस 18 के वीकेंड का वार एपिसोड में मेहमान के रूप में दिखाई दे चुके हैं, जहां होस्ट सलमान खान के साथ उनका एक-दूसरे पर भड़ास निकालते हुए देखा गया था। इसी वजह से उनकी वापसी को लेकर मीडिया में और फैंस में ज्यादा उत्सुकता देखी जा रही है।

ट्रैक और टीआरपी दोनों पर असर

हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर इससे जुड़ी कोई भी जानकारी बिग बॉस के मेकर्स या अशनीर की तरफ से नहीं आई है। फैंस सोशल मीडिया पर मिले-जुले रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ शांति भरा, कुछ मजाकिया अंदाज में और कुछ तो तंज के तौर पर, तो आने वाले दिनों में अगर कोई आधिकारिक घोषणा आती है तो ये सीजन के ट्रैक और टीआरपी दोनों पर असर डाल सकती है।

