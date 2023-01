पठान विवाद पर असम के मुख्यमंत्री ने पूछा कौन हैं शाहरुख खान? भड़के फैंस ने लगाई लताड़!

Himanta Biswa Sarma ask Who is Shah Rukh Khan : असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को पूछा कि शाहरुख कौन हैं। यह बात उन्होंने शनिवार को संवाददाताओं के एक सवाल पर कही। उन्होंने कहा कि मैं उनके और उनकी फिल्म के बारे में कुछ नहीं जानता।

Pathaan Controversy : बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shahrukh Khan) इन दिनों अपनी फिल्म 'पठान' (Pathaan) को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। एक ओर उनकी फिल्म के लिए फैंस बेताब हैं तो वहीं दूसरी ओर फिल्म के गाने 'बेशर्म रंग' (Besharam Rang Controversy) के रिलीज होने के बाद से ही लोग पठान बायकॉट की मांग कर रहे हैं। बरहाल, इन सब के बीच फिल्म को एडवांस बुकिंग में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। जाहिर है कि पठान की रिलीज में बस तीन दिन बचे हैं। इस फिल्म से शाहरुख चार साल बाद कमबैक करेंगे। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने एसआरके (SRK) के लिए ऐसी बात कह दी है, जिसे सुनने के बाद फैंस भी आगबबूला हो गए हैं।