असम में बाढ़ से हाहाकार, टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी का छलका दर्द, बोलीं- मां फंसी हैं, पूरा गांव पानी में डूब गया

Assam Flood 2026: असम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई जिलों की स्थिति बेहद गंभीर बना दी है। शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और नजीरा समेत कई इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल गया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। इसी बीच टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा कर अपने परिवार और असम के लोगों की चिंता जाहिर की है। उन्होंने बताया कि उनकी मां अभी भी नजीरा में फंसी हुई हैं और वहां बिजली, पीने के पानी और जरूरी सुविधाओं का भारी संकट पैदा हो गया है।