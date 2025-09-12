बद्दो-बद्दी सिंगर के सिर पर अंडा फोड़कर भागे शख्स, फूट-फूटकर रोने लगे चाहत फतह अली खान

Singer Chahat Fateh Ali Khan Attack With rotten Eggs: बद्दो- बद्दी गाना गाने वाले सिंगर चाहत फतह अली खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके साथ भारत में नहीं बल्कि लंदन में एक अजीब घटना हो गई है। जिसके बाद उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, सिंगर जिस समय सड़क पर अपने फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तभी 2 युवक दौड़कर आए और उनके सिर पर टक से मारकर अंडा फोड़कर भाग निकले। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। साथ ही सिंगर का इस हमले के बाद फूट-फूटकर रोने का भी वीडियो वायरल हो गया।
सिंगर चाहत फतह अली खान के साथ यह घटना लंदन में एक इवेंट के बाद हुई है। बता दें, सिंगर इवेंट के बाद अपने फैंस के साथ एक फोटो क्लिक करवा रहे थे और उसी समय 2 काले नकाबपोश शख्स आते हैं और सिंगर के सिर पर अंडा फोड़ देते हैं और भाग निकलते हैं। साथ ही भागते हुए बद्दो-बद्दी भी चिल्लाते हैं। इस शर्मनाक हरकत के बाद चाहत फतेह अली खान हैरान रह जाते हैं। इसी का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं।
इस घटना के बाद से सिंगर चाहत फतह अली खान का एक और वीडियो आया है जिसमें वह खूब रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ बैठे कुछ उनके दोस्त उनके आंसू पोंछ रहे हैं तो कई उन्हें चुप करवा रहे हैं। वहीं, इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही हैं। कुछ लोगों ने इस घटना को 'शर्मनाक' बताया है, तो वहीं कई यूजर्स इस पर हंसते हुए इमोजी शेयर कर रहे हैं। एक यूजर ने मजाक में लिखा, "उन्हें बालों में विग पहनना चाहिए था।"
बता दें, चाहत फतेह अली खान अपने गाने 'बद्दो-बद्दी' जो साल 2024 में आया था। वह सोशल मीडिया पर काफी फेमस हुए थे। कई लोगों ने उनके गाने को पसंद किया था तो कई लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया था, लेकिन इस बार उन पर हुए इस हमले ने लोगों को हैरान कर दिया है।
चाहत फतेह अली खान का असली नाम काशिफ राणा है। वह एक पाकिस्तानी सिंगर हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रह चुके हैं। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा और नुसरत फतेह अली खान से प्रेरणा लेकर अपना नाम बदल लिया। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान वह फेसबुक लाइव के जरिए काफी मशहूर हुए थे।