बद्दो-बद्दी सिंगर के सिर पर अंडा फोड़कर भागे शख्स, फूट-फूटकर रोने लगे चाहत फतह अली खान

Singer Chahat Fateh Ali Khan Attack With rotten Eggs: बद्दो- बद्दी गाना गाने वाले सिंगर चाहत फतह अली खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके साथ भारत में नहीं बल्कि लंदन में एक अजीब घटना हो गई है। जिसके बाद उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, सिंगर जिस समय सड़क पर अपने फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तभी 2 युवक दौड़कर आए और उनके सिर पर टक से मारकर अंडा फोड़कर भाग निकले। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। साथ ही सिंगर का इस हमले के बाद फूट-फूटकर रोने का भी वीडियो वायरल हो गया।