बादशाह का ‘सजन रे’ को मिले 24 घंटे में 6 मिलियन व्यूज, फिर भी उठे सवाल

अब इन दोनों स्टार्स ने अपनी नई शुरुआत के साथ फैंस के सामने आए हैं। उनका नया गाना 'सजन रे' 3 अप्रैल को रिलीज हुआ है, जो कि देसी हिप-हॉप और एनर्जेटिक पार्टी सॉन्ग है। रिलीज के महज कुछ 24 घंटों में ही इस गाने को यूट्यूब पर करीब 6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, जो इसकी लोकप्रियता का सबूत है। इसमें सबसे खास बात ये है कि इस गाने में नोरा ने भी अपनी आवाज दी है, जो उनका दूसरा सिंगिंग प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इससे पहले नोरा ने 'टेटेमा' गाने में अपनी धुन का जादू फैलाया था।