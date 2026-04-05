राघव चड्ढा की राज्यसभा से उपनेता पद से छुट्टी पर भड़के एक्टर, बोले- सिर्फ कमेंट करने से कुछ नहीं होगा

बता दें हाल ही में राघव की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के एक पोस्ट पर राघव ने बधाई देते हुए कमेंट किया था। राघव के कमेंट को कई सारे लोगों ने लाइक किया था। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि राघव चड्ढा देश के भविष्य के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जबकि दूसरे यूजर ने सीधे-सीधे उन्हें इस ‘उपलब्धि’ के लिए अग्रिम बधाई तक दे डाली। हालांकि ये प्रतिक्रियाएं पूरी तरह प्रशंसकों की भावनाएं थीं, लेकिन इससे यह जरूर साफ हो गया कि राघव चड्ढा की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रही है।