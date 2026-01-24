एक्टिंग छोड़ अब ‘पिचिंग’ करने पहुंची ये ‘बालिका वधू’ फेम एक्ट्रेस! Shark Tank India में मिला ऐसा ‘रियलिटी चेक’ कि उड़ गए होश

नेहा मर्दा का ये ब्रांड 'फिटकरी' बेस्ड अंडरआर्म रोल-ऑन बनाता है, जिसे उन्होंने 100% नेचुरल और 24 घंटे तक ताजा रखने वाला बताया। हालांकि, इसकी कीमत सुनकर शार्क्स हैरान रह गए और जज नमिता थापर ने सवाल उठाते हुए कहा, "भारत में लोग 100 से 200 रुपये में डिओडोरेंट खरीदते हैं। आपका प्रोडक्ट 999 रुपये का है, क्या भारतीय बाजार इससे जुड़ पाएगा?" तो वहीं, अनुपम मित्तल ने ब्रांड के दावों पर सवालिया निशान लगाते हुए पूछा कि क्या इसकी खुशबू वाकई कोई काम की है या ये सिर्फ मार्केटिंग का एक हिस्सा है। शार्क्स ने इस बात पर भी चर्चा की कि क्या नेहा के ब्रांड की सफलता के पीछे उनकी एक्टिंग की पॉपुलैरिटी है या फिर वाकई प्रोडक्ट में भी दम है।