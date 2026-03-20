3 महीने बाद सामने आया भारती सिंह के छोटे लाडले का चेहरा, क्यूटनेस पर फिदा फैंस

वीडियो में परिवार के सभी सदस्य काजू के साथ खेलते-खेलते और मस्ती करते हुए नजर आए और चुनिंदा मेहमानों ने बेटे की शक्ल के बारे में भी राय दी, जिसमें से कुछ का मानना था कि काजू की शक्ल भारती पर गई है, तो कुछ ने कहा कि वो हर्ष लिम्बाचिया की तरह दिखते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर चर्चा हुई कि काजू का लुक दोनों माता-पिता का सुंदर मेल है। कई लोगों ने लिखा कि बच्चे का चेहरा हर्ष और दादा जी दोनों जैसा लग रहा है।