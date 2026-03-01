‘धुरंधर 2’ में सिखों की गुरबाणी का उड़ा मजाक? फिल्म पर नया विवाद, शिवसेना नेता ने की माफी की मांग

Dhurandhar 2 Gurbani Scene Controversy: रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, संजय दत्त और सारा अर्जन स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ विवादों में भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अब फिल्म के एक सीन को लेकर नया विवाद सामने आया है, जिसमें गुरबाणी के एक पवित्र श्लोक के कथित तौर पर अनुचित प्रयोग पर आपत्ति जताई गई है। इस मामले में शिव सेना नेता गुरजोत सिंह ने फिल्म निर्माताओं से तुरंत माफी की मांग की है।