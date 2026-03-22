विशाल ददलानी ने ‘धुरंधर 2’ के नोटबंदी वाले सीन पर कसा तंज, मशहूर सिंगर बोले- सिर्फ मजे के लिए देखें फिल्में

Vishal Dadlani Takes Dig At Dhurandhar 2 (सोर्स- एक्स)
Vishal Dadlani Takes Dig At Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इसके साथ-साथ फिल्म का एक खास हिस्सा अब बहस का विषय बन गया है। मशहूर सिंगर-कंपोजर विशाल ददलानी ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट साझा किए हैं, जिन्हें कई लोग फिल्म की कहानी पर सीधे तरीके से टिप्पणी मान रहे हैं। खासकर फिल्म में दिखाए गए नोटबंदी से जुड़े एंगल को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
दरअसल, विशाल ददलानी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन में कुछ तथ्यात्मक टिप्पणियां साझा कीं, जिनमें 2016 की नोटबंदी के प्रभाव को लेकर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने लिखा कि बड़े पैमाने पर नकदी बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट आने के बाद यह बहस लंबे समय तक चलती रही कि क्या काले धन पर इसका स्थायी असर पड़ा या नहीं।
हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में सीधे तौर पर फिल्म का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस समय और संदर्भ में ये बातें सामने आईं, उससे लोगों ने इसे 'धुरंधर 2' के दूसरे हिस्से से जोड़कर देखना शुरू कर दिया।
फिल्म की कहानी में 2016 की नोटबंदी को एक गुप्त रणनीतिक मिशन ‘ऑपरेशन ग्रीन लीफ’ के रूप में दिखाया गया है, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर आतंकवाद से जुड़े आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करना बताया गया है। इसी कथानक को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही चर्चा चल रही थी और अब विशाल ददलानी के पोस्ट ने इस बहस को और तेज कर दिया है।
उन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी संकेत दिया कि फिल्मों को मनोरंजन के रूप में देखना चाहिए, लेकिन ऐतिहासिक या आर्थिक तथ्यों की जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ही लेनी चाहिए। उनके इस संदेश को कई यूजर्स ने सीधे तौर पर फिल्म की कहानी से जोड़कर देखा।
एक अन्य पोस्ट में विशाल ददलानी ने यह भी उल्लेख किया कि नोटबंदी के बाद भी देश में कई बड़ी आतंकी घटनाएं सामने आईं, जिनमें पुलवामा अटैक जैसी घटनाएं शामिल हैं। इस संदर्भ के जरिए उन्होंने संकेत दिया कि नोटबंदी के आतंकवाद पर प्रभाव को लेकर अलग-अलग विश्लेषण सामने आते रहे हैं।
उनका कहना था कि दर्शकों को फिल्मों से प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, लेकिन तथ्यात्मक जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करना ज्यादा जरूरी है।
गौरतलब है कि आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म रिलीज के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। जहां एक तरफ दर्शक रणवीर सिंह के अभिनय की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ आलोचकों ने फिल्म के कुछ हिस्सों को ‘प्रोपेगेंडा’ बताकर सवाल उठाए हैं।
फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार हमजा अली माजरी उर्फ जसकीरत सिंह रंगी की कहानी दिखाई गई है, जो एक बड़े आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। इस मिशन के दौरान उसकी निजी जिंदगी और अतीत के कई पहलुओं को भी दर्शाया गया है।
विवादों के बावजूद 'धुरंधर 2' की कमाई लगातार मजबूत बनी हुई है। रिलीज के कुछ ही दिनों में फिल्म ने भारत में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं।
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