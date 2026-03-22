विशाल ददलानी ने ‘धुरंधर 2’ के नोटबंदी वाले सीन पर कसा तंज, मशहूर सिंगर बोले- सिर्फ मजे के लिए देखें फिल्में

Vishal Dadlani Takes Dig At Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इसके साथ-साथ फिल्म का एक खास हिस्सा अब बहस का विषय बन गया है। मशहूर सिंगर-कंपोजर विशाल ददलानी ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट साझा किए हैं, जिन्हें कई लोग फिल्म की कहानी पर सीधे तरीके से टिप्पणी मान रहे हैं। खासकर फिल्म में दिखाए गए नोटबंदी से जुड़े एंगल को लेकर चर्चा तेज हो गई है।