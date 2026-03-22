उतर गया भूत संन्यासी जी…भगवा वस्त्र त्याग कर ममता कुलकर्णी ने छोड़ी संन्यासी की राह? लोगों ने किया ट्रोल

Mamta Kulkarni Sanyas Controversy: 90 के दशक की चर्चित अभिनेत्री ममता कुलकर्णी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कभी अपने बोल्ड अंदाज और सुपरहिट फिल्मों के कारण दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली ये अभिनेत्री पिछले साल संन्यास लेने के फैसले के बाद आध्यात्मिक जीवन की वजह से चर्चा में थीं। लेकिन अब हाल ही में गोवा में उनका बदला हुआ मॉर्डन लुक सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या अभिनेत्री ने संन्यास की राह छोड़ दी है?