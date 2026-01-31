49 लाख के बजट में बनी फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 8 दिनों की शूटिंग में की करोड़ो की कमाई

The Blair Witch Project: हॉलीवुड सिनेमा में कई ऐसी भूतिया फिल्में बनी हैं, जिन्होंने आज भी 'कल्ट क्लासिक' का दर्जा हासिल किया है। इन्हीं में से एक ऐसी फिल्म है जिसने न केवल दर्शकों को डराया, बल्कि थिएटर पर कमाई के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए है। आपको बता दें कि साल 1999 में रिलीज हुई हॉलीवुड पैरानॉर्मल हॉरर फिल्म 'द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट' (The Blair Witch Project) की है। तो अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और इस वीकेंड कुछ धमाकेदार देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है।