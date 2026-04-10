‘माफी नहीं मांगूंगा’ एकनाथ शिंदे को लेकर विधानसभा कमेटी के सामने कुणाल कामरा के कड़े तेवर

Kunal Kamra says not sorry for Eknath Shinde: अपनी धारदार और विवादित कॉमेडी के लिए मशहूर कुणाल कामरा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। गुरुवार को वे महाराष्ट्र विधानसभा की विशेषाधिकार हनन कमेटी के सामने पेश हुए। मामला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई उनकी एक टिप्पणी से जुड़ा है। कमेटी के सामने हुई पूछताछ में कामरा ने जो रुख अपनाया, उसने इस विवाद को और हवा दे दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वे अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे और उन्हें इस पर कोई पछतावा नहीं है।