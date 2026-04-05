IPL मैच छोड़ ‘Dhurandhar 2’ देखने उमड़ी भीड़, रिलीज के 17 दिन बाद भी फिल्म उड़ाया गर्दा

Dhurandhar 2 Worldwide Box Office Collection Day 17: फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने थिएटर पर धूम मचा रही है। रिलीज के 17 दिनों बाद भी इसकी कमाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। रणवीर सिंह की इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और दर्शकों का दिल जीता है। बता दें, रिलीज के 17वें दिन भी फिल्म ने दमदार कमाई की है और इसे देखकर साफ है कि ये फिल्म अभी तक लोकप्रिय बनी हुई है।