औरत की गलती माफ नहीं, मर्द की हिंसा जायज? आनंद एल राय पर लगा महिला विरोधी सिनेमा का आरोप, घिरे विवादों में

बता दें, कहानी में शंकर बाद में एक भारतीय वायु सेना (IAF) अधिकारी बन जाता है, लेकिन वहां भी वो मुक्ति की वजह से अपनी ड्यूटी नहीं कर पाता, ऐसा दिखाया गया है। फिल्म बार-बार ये संदेश देती है कि एक औरत को हमेशा पुरुष के बदलाव का जरिया बनना चाहिए और अगर वो असफल होती है, तो वो समाज की नजर में दोषी है। इसे गलत तरह से पेश किया गया है, जिसको दर्शक दोहरा बर्ताव बता रहे हैं, लेकिन इसकी कहानी बहुत दमदार है, अगर आप एक ऐसी कहानी की तलाश में हैं जो जुनून को सही ठहराती हो, तो शायद ये आपको पसंद आ सकता है, लेकिन मेरे नजरिए से ये फिल्म प्यार कम और प्रताड़ना ज्यादा लगती है।