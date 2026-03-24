लड़की के संग स्पॉट किये जाने पर फरदीन खान ने पैपराजी से कहा, ‘ये मेरी बहन है बीवी नहीं’

साल 2005 में फरदीन खान ने नताशा माधवानी के साथ शादी की थी। नताशा, वेटरन एक्ट्रेस मुमताज की बेटी हैं। फरदीन और नताशा के दो बच्चे हैं, बेटी डियानी और बेटा अजारियस। ख़बरों के मुताबिक, फरदीन और नताशा अलग हूँ चुके हैं लेकिन ऑफिशियली दोनों का तलाक नहीं हुआ है और दोनों ही मिलकर बच्चों की परवरिश कर रहे हैं. लंदन से मुंबई शिफ्ट हो चुके हैं।