फिल्म फंडिंग का झांसा देकर की ठगी, फर्जी जी नेटवर्क के अफसर बन लगाया करोड़ों का चूना

दरअसल, दीपक तिजोरी उनकी बातों में आ गए और 21 फरवरी 2025 को एक एमओयू (MoU) साइन किया। इसके बाद अगले ही दिन उन्होंने फौजिया आरसी के खाते में 2.5 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। उनको तब भी शक नहीं हुआ, लेकिन जब काफी समय बीत गया तब उन्हें कोई लेटर नहीं मिला। इसी बीच, महिलाओं ने उन्हें 'जोशी' नाम के एक व्यक्ति से फोन पर बात करवाई, जिसे जी नेटवर्क का बड़ा अधिकारी बताया था। जब काफी समय बीत गया, तो दीपक तिजोरी ने खुद जी नेटवर्क के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर 'जोशी' नाम के व्यक्ति के बारे में पूछताछ की। वहां से उन्हें पता चला कि उस नाम का कोई भी व्यक्ति उस संस्थान में काम नहीं करता। ठगी का अहसास होते ही दीपक तिजोरी ने पुलिस में शिकायत की।